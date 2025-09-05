На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали отключить функцию «анализ эмоций» на смартфоне

ИБ-эксперт Максимова дала совет отключить функцию «анализ эмоций» на смартфоне
true
true
true
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Современные гаджеты действительно научились «распознавать» эмоции пользователей с достаточно высокой точностью. Эта функция реализуется через анализ нескольких параметров поведения человека, таких как голосовые модуляции, мимику, особенности использования устройства и даже физиологические показатели, рассказала «Газете.Ru» д.т.н., заведующий кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

«Технологической основой для определения настроения служат алгоритмы машинного обучения, обученные на обширных массивах данных. Умные часы и фитнес-браслеты анализируют частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма и кожно-гальваническую реакцию. Микрофоны оценивают более 200 параметров голоса — от скорости речи до мельчайших интонационных изменений. Камеры с ИИ фиксируют микровыражения лица, которые длятся всего 1/25 секунды и не контролируются сознательно», — объяснила она.

Это позволяет различным компаниям применять эти данные: например, рекламные системы подбирают объявления под текущее состояние — в подавленном настроении человек может чаще видеть предложения покупки сладостей или развлечений. Сфера трудовых отношений также меняется — работодатели могут внедрять системы мониторинга эмоционального состояния персонала, объясняя это заботой о психологическом климате. Развлекательные платформы и соцсети адаптируют контент не только по предпочтениям, но и по текущему настроению пользователей, создавая индивидуальные цифровые среды.

«Для защиты эмоциональной приватности рекомендуется внимательно изучать политику конфиденциальности используемых устройств и приложений. В настройках смартфона стоит отключить такие функции как «анализ эмоций» и «улучшение пользовательского опыта». Для веб-камер лучше использовать механические заглушки, поскольку программное отключение камеры может не гарантировать полную защиту от несанкционированного доступа. Периодическая чистка истории взаимодействия с голосовыми помощниками и отказ от избыточных разрешений для приложений тоже помогут снизить риск утечки чувствительной информации», — рекомендовала специалист.

Ранее эксперт рассказал, как не дать взломать свои умные часы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами