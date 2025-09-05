Россиянам посоветовали отключить функцию «анализ эмоций» на смартфоне

Современные гаджеты действительно научились «распознавать» эмоции пользователей с достаточно высокой точностью. Эта функция реализуется через анализ нескольких параметров поведения человека, таких как голосовые модуляции, мимику, особенности использования устройства и даже физиологические показатели, рассказала «Газете.Ru» д.т.н., заведующий кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

«Технологической основой для определения настроения служат алгоритмы машинного обучения, обученные на обширных массивах данных. Умные часы и фитнес-браслеты анализируют частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма и кожно-гальваническую реакцию. Микрофоны оценивают более 200 параметров голоса — от скорости речи до мельчайших интонационных изменений. Камеры с ИИ фиксируют микровыражения лица, которые длятся всего 1/25 секунды и не контролируются сознательно», — объяснила она.

Это позволяет различным компаниям применять эти данные: например, рекламные системы подбирают объявления под текущее состояние — в подавленном настроении человек может чаще видеть предложения покупки сладостей или развлечений. Сфера трудовых отношений также меняется — работодатели могут внедрять системы мониторинга эмоционального состояния персонала, объясняя это заботой о психологическом климате. Развлекательные платформы и соцсети адаптируют контент не только по предпочтениям, но и по текущему настроению пользователей, создавая индивидуальные цифровые среды.

«Для защиты эмоциональной приватности рекомендуется внимательно изучать политику конфиденциальности используемых устройств и приложений. В настройках смартфона стоит отключить такие функции как «анализ эмоций» и «улучшение пользовательского опыта». Для веб-камер лучше использовать механические заглушки, поскольку программное отключение камеры может не гарантировать полную защиту от несанкционированного доступа. Периодическая чистка истории взаимодействия с голосовыми помощниками и отказ от избыточных разрешений для приложений тоже помогут снизить риск утечки чувствительной информации», — рекомендовала специалист.

