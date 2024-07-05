Эксперт рассказал, как не дать взломать свои умные часы

Умные часы насыщены разными функциями: от отслеживания активности до смс-уведомлений. Как все интернет-устройства, они подвержены риску взлома и требуют защиты. Об этом «Газете.Ru» рассказал Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.

«Первый и самый важный шаг — установка пароля. Многие пользователи пренебрегают им или используют простые комбинации. Трудный пароль или PIN-код украдет много времени информационных воров впустую. Иногда умные часы поддерживают биометрическую аутентификацию — сканирование отпечатка пальца. Эта опция сделает часы почти неуязвимыми от взлома», — объяснил он.

Регулярное обновление ПО также важно для защиты умных часов. Так производители исправляют выявленные уязвимости и улучшают безопасность устройств. Для минимизации рисков убедитесь, что умные часы всегда работают на последней версии программного обеспечения.

«Использование шифрования данных на умных часах и сопряженном с ними смартфоне — еще один важный аспект борьбы с вирусным внедрением. Проверьте настройки ваших устройств и убедитесь, что шифрование включено», — добавил Шутов.

Также будьте внимательны при установке сторонних приложений. Загружайте их только из официальных магазинов, проверяя рейтинги и отзывы. Избегайте установки программ из непроверенных источников — в них может быть вредоносное ПО.

«Отключение Bluetooth и Wi-Fi, когда они не используются, повышает защищенность владельца часов. Оба эти соединения могут стать путями взлома устройства для злоумышленников», — подчеркнул специалист.

Наконец, если умные часы поддерживают функцию удаленного стирания данных, активируйте ее.

«В случае их потери или кражи можно будет удалить все личные данные, предотвращая их использование посторонними», — резюмировал Шутов.

Ранее эксперт заявила, что беспарольная аутентификация становится все более популярной.