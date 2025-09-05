Москвичам рассказали, где можно недорого отдохнуть осенью

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил список российских и зарубежных городов, в которые можно недорого улететь из Москвы этой осенью, а также рассказал, во сколько там обойдется проживание в трехзвездочном отеле.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Самым бюджетным осенним путешествием может стать поездка в Псков: средняя стоимость перелета из Москвы и обратно составляет 7 200 рублей, а сутки в гостинице обойдутся примерно в 3 200 рублей. На втором месте Ярославль, куда можно долететь за 9 400 рублей, а на день в гостинице потратить 3 600 рублей. Замыкает тройку Калуга: билет в город недалеко от столицы можно забронировать за 9 900 рублей, а жилье — за 3 200 рублей.

Также в список локаций, куда можно недорого отправиться в сентябре — ноябре, вошли Чебоксары (11 800 рублей за билеты и 2 700 рублей за отель), Самара (11 900 + 2 200 рублей), Архангельск (12 000 + 2 500 рублей), Тамбов (12 400 + 3 500 рублей), Вологда (12 600 + 3 200 рублей), Ульяновск (13 300 + 2 600 рублей) и Уфа (13 600 + 2 200 рублей).

Что касается заграничных вариантов, то дешевле всего этой осенью обойдется поездка из Москвы в Минск: перелет в столицу Белоруссии стоит около 8 900 рублей (билет туда-обратно), а отель — порядка 5 500 рублей в сутки. Относительно бюджетным будет и путешествие в Гюмри: авиабилет во второй по величине город Армении можно найти за 17 700 рублей, а номер в гостинице забронировать за 2 300 рублей. Еще в топ-3 попал Ереван, куда получится добраться за 21 500 рублей, а на жилье потратить примерно 2 000 рублей в сутки.

Кроме того, в список зарубежных направлений, где москвичи могут недорого отдохнуть этой осенью, вошли Сухум (билеты— 24 100 рублей, отель — 4 000 рублей), Баку (27 000 + 1 800 рублей), Стамбул (29 200 + 3 700 рублей), Самарканд (29 900 + 2 000 рублей), Ташкент (30 300 + 1 900 рублей), Гянджа (30 600 + 4 500 рублей) и Ургенч (30 700 + 1 600 рублей).

