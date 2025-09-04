На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале мужчина отказался делиться сигаретой и был избит компанией во дворе

На Урале в мужчину распылили перцовый баллончик из-за сигареты
Shutterstock

60-летний житель Урала пострадал в конфликте с молодыми людьми, причиной которого стала сигарета. Об этом сообщают местные паблики.

Инцидент произошел в Верхней Пышме. По словам дочери мужчины, во дворе к нему подошла компания, кто-то из них попросил сигарету. Получив желаемое, они потребовали еще одну, но пострадавший отказал им.

После этого мужчину ударили в спину и распылили в лицо перцовый баллончик. Сначала он пытался дать отпор, но в итоге убежал и обратился к дочери. Когда она вместе с другими родственниками вышла во двор, компании уже не было.

От помощи медиков мужчина отказался, так как не чувствовал сильной боли. Родственники сами сделали все необходимые манипуляции, чтобы облегчить действие перцового баллончика.

На следующее утро члены семьи вышли во двор и заметили, что кто-то проколол шины на их автомобиле.

«Родственники не сомневаются, что это дело рук тех же хулиганов», – сообщается в публикации.

Пострадавшие планируют обратиться в полицию, однако, по словам сотрудников МВД, официальное заявление от мужчины еще не поступило.

Ранее под Калининградом мужчина напал с перцовым баллончиком на женщину с собакой.

