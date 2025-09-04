На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронеже сотрудницы избиркомов сняли ролик о своей работе в преддверии выборов

Сотрудницы воронежских избиркомов сняли музыкальный клип о своей работе
В Воронеже сотрудницы избирательных комиссий представили ролик о своей работе в преддверии выборов в областную думу. На видео работницы ведомства под музыку посещают дома избирателей и оказывают им помощь в бытовых вопросах, например, в мытье банок и ремонте автомобилей, сообщил Telegram-канал «Подъем».

Глава ТИК Терновского района Оксана Тучина рассказала изданию, что председатели УИК № 3716 и № 3715 решили принять участие в региональном конкурсе. В прошлом году они заняли третье место с видео о президентских выборах, в котором под музыкальную заставку из сериала «Бригада» преодолевали препятствия в виде заборов.

«В этом году они уже по другому сценарию сделали ролик, и мы тоже приняли участие в данном конкурсе. Это тоже их идея была. Сценарий они придумали сами, за кадром был только оператор. Они хотели показать, как помогают, да. Они показывают, что одна опрашивает жителей, а другая помогает. Люди знали, их предупредили, что будет съемка – они согласились», — пояснила Тучина.

Итоги нового областного конкурса «ИнформУИК» будут объявлены 8 сентября. В прошлом году за третье место креативные председатели УИК были награждены термокружками.

Ранее в Генпрокуратуру пожаловались на сокращение штата избиркома в Запорожье.

