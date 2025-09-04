На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ставрополец избил знакомого черенком от лопаты ради защиты чести девушки

Shutterstock

В Ставрополье будут судить 39-летнего мужчину, который ради защиты чести девушки избил знакомого черенком от лопаты. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел во время застолья между двумя приятелями в городе Железноводске. В какой-то момент мужчина из поселка Иноземцево нанес несколько ударов деревянным черенком от лопаты своему собутыльнику после конфликта, возникшего из-за того, что тот оскорбил девушку.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, направлено в Железноводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянин сломал возлюбленной ребра черенком от швабры после ссоры.

