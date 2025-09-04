На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Екатеринбурженка получила перелом позвоночника из-за наезда самокатчика

E1.RU: в Екатеринбурге самокатчик наехал на девушку и сломал ей позвоночник
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Екатеринбурге девушка получила перелом позвоночника во время столкновения с самокатчиком. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел 1 сентября на Светлореченской улице, когда девушка шла домой. В этот момент ей в спину врезался неизвестный на электросамокате — водитель СИМ упал на прохожую. Отмечается, что виновник аварии ехал не один, а в компании знакомого. Оба самоката были желтого цвета. После случившегося они скрылись.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у девушки компрессионный перелом позвонка.

До этого в Забайкалье самокатчик сбил 17-летнюю беременную девушку. Пострадавшую госпитализировали в больницу, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее в России предложили установить видеонаблюдение за самокатчиками.

