В Забайкалье самокатчик сбил беременную, девушка в больнице

В Чите самокатчик сбил 17-летнюю беременную и отправил ее в больницу

В Чите водитель самоката сбил беременную девушку. Об этом сообщает Chita.ru в Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 4 сентября на Новобульварной улице. Водитель СИМ налетел на 17-летнюю девушку, которая была на шестом месяце беременности. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

В пресс-службе регионального Следственного комитета заявили, что возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта» УК РФ.

В ведомстве отметили, что в скором времени допросят пострадавшую в результате ДТП девушку и запросят данные о степени тяжести полученных ею травм.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СКР», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Екатеринбурге самокатчик сбил шестилетнюю девочку.