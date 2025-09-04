На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Забайкалье самокатчик сбил беременную, девушка в больнице

В Чите самокатчик сбил 17-летнюю беременную и отправил ее в больницу
true
true
true
close
Shutterstock

В Чите водитель самоката сбил беременную девушку. Об этом сообщает Chita.ru в Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 4 сентября на Новобульварной улице. Водитель СИМ налетел на 17-летнюю девушку, которая была на шестом месяце беременности. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

В пресс-службе регионального Следственного комитета заявили, что возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта» УК РФ.

В ведомстве отметили, что в скором времени допросят пострадавшую в результате ДТП девушку и запросят данные о степени тяжести полученных ею травм.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СКР», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Екатеринбурге самокатчик сбил шестилетнюю девочку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами