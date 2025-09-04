Россиянка избивала, морила голодом и выгоняла приемных детей в домашней одежде на холод

В Воронежской области 40-летняя женщина год избивала, морила голодом и другими способами истязала двух приемных детей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следствием установлено, что в период с августа 2023 по август 2024 года уроженка Смоленской области систематически подвергала истязаниям двух приемных детей 2015 и 2017 годов рождения. Обвиняемая наносила детям побои, лишала их пищи и воды, надолго запирала в комнате, выгоняла на улицу в холодное время года в домашней одежде, а также совершала другие насильственные действия.

Дети изъяты из семьи и находятся в социальном учреждении. Уголовное дело в отношении женщины по п.п. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание, и ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянка год не выпускала из дома дочь-школьницу и запрещала ей общаться с людьми.