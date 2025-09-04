В Омске незнакомец попытался увести ребенка в подъезд и попал на видео

В Омске мужчина пытался увести незнакомого ребенка на глазах у его бабушки

В Омске неизвестный мужчина пытался завести в подъезд ребенка. Об этом сообщает «Жесть Омск».

Инцидент произошел на улице 70 лет Октября. По данным Telegram-канала, мальчик гулял во дворе с бабушкой, но в какой-то момент неизвестный оттолкнул женщину и бросился к подъезду.

Это заметила местная жительница и подошла к незнакомцу. Она пыталась забрать мальчика, но мужчина сильно ударил ее по руке. После этого она обратилась к стоявшей около другого подъезда компании.

На кадрах с места заметно, как незнакомец ведет мальчика к двери, и, когда последний пытается уйти, хватает за руку. Вскоре к мужчине подходят местные жители, под их давлением он отпускает ребенка.

Отмечается, что «похититель» находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным местных СМИ, полиция зарегистрировала информацию о произошедшем. На данный момент проводится проверка.

