Мужчина затолкал девочку в машину и, едва не расправившись, сбросил с моста

Жителя США будут судить за похищение ребенка. Об этом сообщает Patch.com.
Инцидент произошел в штате Массачусетс в 2017 году, но перед судом мужчина предстанет только сейчас. По данным издания, в тот момент 35-летний местный житель пришел на пикник, где находилась семья девочки.
В какой-то момент он посадил ребенка в свою машину и попытался расправиться с ней. Предположив, что пассажирка уже не дышит, он скинул ее с моста.
Пострадавшей удалось доплыть до берега и обратиться за помощью к местным жителям. Во время инцидента девочка получила травмы, но ее жизни ничто не угрожало. Точный возраст школьницы не указан, но известно, что ей нет 15 лет.
Когда о ситуации стало известно, мужчину арестовали, он находился под залогом в размере двух миллионов долларов.
Полицейские провели расследование, опросив 54 свидетеля, среди которых и сама пострадавшая. Мужчине уже предъявили обвинения, в том числе и в изнасиловании, но надругался ли он над этой девочкой, не уточняется. Себя виновным фигурант не признал.
На данный момент судебные разбирательства продолжаются.
