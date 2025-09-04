На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина затолкал девочку в машину и, едва не расправившись, сбросил с моста

В США мужчина похитил девочку с семейного пикника и сбросил ее с моста
Depositphotos

Жителя США будут судить за похищение ребенка. Об этом сообщает Patch.com.

Инцидент произошел в штате Массачусетс в 2017 году, но перед судом мужчина предстанет только сейчас. По данным издания, в тот момент 35-летний местный житель пришел на пикник, где находилась семья девочки.

В какой-то момент он посадил ребенка в свою машину и попытался расправиться с ней. Предположив, что пассажирка уже не дышит, он скинул ее с моста.

Пострадавшей удалось доплыть до берега и обратиться за помощью к местным жителям. Во время инцидента девочка получила травмы, но ее жизни ничто не угрожало. Точный возраст школьницы не указан, но известно, что ей нет 15 лет.

Когда о ситуации стало известно, мужчину арестовали, он находился под залогом в размере двух миллионов долларов.

Полицейские провели расследование, опросив 54 свидетеля, среди которых и сама пострадавшая. Мужчине уже предъявили обвинения, в том числе и в изнасиловании, но надругался ли он над этой девочкой, не уточняется. Себя виновным фигурант не признал.

На данный момент судебные разбирательства продолжаются.

Ранее замужняя женщина похитила подростка и уединилась с ним в отеле.

