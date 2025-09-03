Замужняя женщина похитила подростка и уединилась с ним в отеле

В Индии женщину отправили в тюрьму после похищения 17-летнего подростка

В Индии пропавшую женщину обнаружили в одном жилье с 17-летним подростком. Об этом сообщает Mangalore today.

По данным издания, в полиции о ситуации узнали после того, как семьи пары обратились к ним. Родственники 27-летней женщины искали ее, родители подростка были уверены в том, что замужняя женщина похитила юношу для непристойных действий сексуального характера.

Сначала сотрудники правоохранительных органов не могли обнаружить пропавших, так как один не пользовались телефонами. Однако в одном из населенных пунктов молодой человек отправил сообщение другу.

В результате полицейские обнаружили пару в местном отеле. В отношении женщины возбудили уголовное дело в рамках закона о защите несовершеннолетних от сексуального насилия.

Похитительницу отправили в тюрьму, школьник вернулся к родителям. При каких обстоятельствах они с фигуранткой познакомились, не уточняется.

