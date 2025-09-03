На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Замужняя женщина похитила подростка и уединилась с ним в отеле

В Индии женщину отправили в тюрьму после похищения 17-летнего подростка
true
true
true
close
Mariana Serdynska/Shutterstock/FOTODOM

В Индии пропавшую женщину обнаружили в одном жилье с 17-летним подростком. Об этом сообщает Mangalore today.

По данным издания, в полиции о ситуации узнали после того, как семьи пары обратились к ним. Родственники 27-летней женщины искали ее, родители подростка были уверены в том, что замужняя женщина похитила юношу для непристойных действий сексуального характера.

Сначала сотрудники правоохранительных органов не могли обнаружить пропавших, так как один не пользовались телефонами. Однако в одном из населенных пунктов молодой человек отправил сообщение другу.

В результате полицейские обнаружили пару в местном отеле. В отношении женщины возбудили уголовное дело в рамках закона о защите несовершеннолетних от сексуального насилия.

Похитительницу отправили в тюрьму, школьник вернулся к родителям. При каких обстоятельствах они с фигуранткой познакомились, не уточняется.

Ранее молодые люди пленили трех школьниц и толпой изнасиловали их.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами