Россиянка рассказала, что детей без формы не пускают в школу и доводят угрозами до слез

В Смоленске мать обвинила школу в нежелании пускать детей в школу без формы

Жительница Смоленска обвинила администрацию школы в навязывании школьной формы. Об этом сообщают местные паблики.

По словам женщины, детей на уроки не пускают в джинсах или без школьной формы. Тем, чей внешний вид не соответствует рекомендациям, якобы угрожают исключением и вызовом полиции.

Она также добавила, что тем, у кого нет формы, советуют купить ее в определенном магазине местного торгового центра.

Ситуация, как утверждает женщина, негативно влияет на детей. После угроз со стороны педагогов они плачут.

При этом после беседы представители администрации не поменяли свое мнение и сказали женщине, что не пустят ее сына в школу, если он не наденет форму.

«От администрации и завучей поступают лишь постоянные угрозы исключения из школы за отсутствие формы, что выглядит крайне странно», – сообщается в публикации.

По словам женщины, с такой ситуацией столкнулись многие дети и их родители.

Ранее юрист объяснил, что грозит ученику за отказ от школьной формы по ГОСТу.