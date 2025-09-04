В Подмосковье мигрант пригрозил пенсионерке «поотрезать руки» и попал на видео

В Электростали мигрант угрожал женщине расправой из-за картошки и попал на видео

В городе Электросталь Московской области мигрант пригрозил женщине-охраннице расправой из-за недопуска машины на территорию рынка. Кадры опубликовал Telegram-канал «Община НОВОСТИ».

В публикации женщина рассказала, что работает охранницей на продовольственной точке, где продают продукты. В один из дней на место приехала красная машина, которой не было в списке допущенных к проезду по территории. По словам пенсионерки, мужчина якобы вез картошку для продажи.

Охранница вежливо попросила мужчин покинуть территорию, потому что указание о допуске определенных машин было дано ей начальниками.

Из машины вышел мигрант, который владеет точкой на рынке и попытался договориться, но, получив отказ, потерял самообладание и начал разбрасываться угрозами в сторону пенсионерки.

По словам женщины, мигрант грозился подбросить ей некий предмет, от которого «руки-ноги поотлетают». Во время ссоры он также заявил россиянке: «Вот мы вас тогда не дорезали». Причины столь резкой реакции мужчины неизвестны.

В комментарии женщина отметила, что планирует подать заявление в полицию, поскольку часто остается на работе одна ночью и гарантий ее безопасности в сложившейся ситуации никто дать не может.

