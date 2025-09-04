На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава РФПИ опубликовал «картинку дружбы» к саммиту ШОС

Глава РФПИ Дмитриев добавил образ США в «картинку дружбы» к саммиту ШОС
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев внес образ Соединенных Штатов в «картинку дружбы», созданную в честь саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он разместил соответствующую публикацию в социальной сети X.

«Представьте», — написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X, сопроводив текст обновленной версией изображения.

Теперь на «картинке дружбы» фигурируют Индия в виде тигра, Россия в образе медведя, Соединенные Штаты Америки – орла и Китай – панды.

Отмечается, что 1 сентября в публикации Дмитриева образ Америки на этой картинке отсутствовал.

3 сентября в Китае завершилась неделя высокой дипломатии. В текущем году саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и торжества в Пекине, посвященные 80-й годовщине победы над Японией, фактически взяли на себя функции, традиционно выполняемые Генеральной ассамблеей ООН. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал об отношении участников саммита ШОС к Трампу.

