Пропавшую в Петербурге 14-летнюю девочку нашли живой спустя месяц

В Воронеже нашли школьницу, пропавшую месяц назад в Петербурге

Школьницу из Петербурга, ушедшую из дома в начале марта, обнаружили в Воронеже сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

14-летняя петербурженка пропала 3 марта, девочка ушла из дома, прихватив с собой личные вещи. Поисками несовершеннолетней занимались полицейские и волонтеры «ЛизаАлерт».

Установить местонахождение школьницы удалось спустя месяц. Ее нашли в Воронеже сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Где подросток жила почти четыре недели — неизвестно, девочку передали законным представителям. Предположительно, она сбежала в Воронеж к возлюбленному.

До этого сообщалось, что жительница Прокопьевска нашла девочку, которая сбежала от сожителя матери. В день инцидента сожитель с падчерицей пришли в гости к знакомым, где мужчина выпивал. В какой-то момент мужчина ушел с девочкой домой, но по пути ребенок сбежал. В отношении матери составили протокол, материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Ее дочь направили в социально-реабилитационный центр.

Ранее в Крыму шестилетний мальчик отправился в путешествие, пока родители спали.