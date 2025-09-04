Врач предупредила об угрозе онкозаболеваний из-за татуировок

Нанесение татуировки на кожу связано с попаданием в организм инородного вещества, которое может спровоцировать иммунную реакцию. В том числе не исключено, что это станет триггером для развития онкозаболевания, предупредила в беседе с 360.ru дерматолог Татьяна Егорова.

«Напряженность иммунитета повышается, и это плохо. Были исследования, которые доказывали, что возможны даже онкологические заболевания из-за красителей. Как осложнение, но редко, бывают келоидные рубцы», — предупредила врач, отметив, что предугадать, как организм конкретного человека отреагирует на процедуру, заранее невозможно.

Егорова также призвала учитывать психологический фактор. Так, например, часто на татуировки решаются подростки, психика которых еще нестабильна и находится под воздействием гормонов. В этом возрасте часто молодые люди склонны к импульсивным поступкам, спустя годы они жалеют и хотят удалить тату.

Однако такие попытки часто приводят к тяжелым последствиям – удаление татуировок является очень болезненным, дорогостоящим и долгим процессом. Работа на современных лазерах обходится в миллионы рублей, а старые аппараты, которые чаще встречаются в клиниках, оставляют рубцы на коже. Например, это могут быть неодимовые лазеры, от которых остаются белые следы и шрамы, а могут появиться и ожоги, которые придется долго лечить.

«Ожог нужно правильно излечить, зализать плазмой, специальные кремы и мази назначить, чтобы не было рубцеваний, это долго, противно и дорого», — подчеркнула дерматолог.

Она призвала ни в коем случае не решаться на нанесение татуировки несовершеннолетним детям, подчеркнув, что это должно быть осознанное решение взрослого человека.

До этого первый зампред комитета по охране здоровья, онкохирург Бадма Башанкаев сообщил о работе над законопроектом о запрете татуировок для несовершеннолетних. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя эту идею, подчеркнула, что вместо наказания подростков за тату следует ввести ограничительные меры в виде разъяснительных бесед. По ее словам, такие беседы можно было бы проводить в рамках «Разговоров о важном». Депутат также напомнила, что такие рисунки наносят на кожу на всю жизнь. При этом пожилые люди, которые сделали легкомысленные татуировки в юности, «выглядят смешно», считает она.

