На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России запустили конвейерную линию сборки спутников

АО «Решетнев» запустило конвейерную линию сборки космических аппаратов до 300 кг
true
true
true
close
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

В России налажено поточное производство спутников. АО «Решетнев» ввело в эксплуатацию первую отечественную конвейерную линию для сборки космических аппаратов весом до 300 кг, сообщает РИА Новости.

Гендиректор предприятия Евгений Нестеров проинформировал Мантурова о создании и запуске конвейера для сборки космических аппаратов и их компонентов.

По словам представителей компании, серийное производство позволит ускорить создание космических аппаратов и оперативно формировать многоспутниковые группировки, что обеспечит качественные спутниковые услуги для потребителей по всей стране.

Мантуров отметил, что «Роскосмосу» была поставлена задача наладить конвейерное производство спутников, и эта задача успешно выполнена. Сейчас формируются заказы для загрузки линии. Он считает, что это поможет ускорить реализацию национального проекта «Космос» и запускать больше спутников для различных целей, включая дистанционное зондирование Земли.

Сообщается, что в рамках рабочей поездки в Красноярский край Мантуров ознакомился с производственными мощностями АО «Решетнев».

Ранее министерство обороны завершило работу над спутником «Можаец-6».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами