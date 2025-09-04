В России запустили конвейерную линию сборки спутников

В России налажено поточное производство спутников. АО «Решетнев» ввело в эксплуатацию первую отечественную конвейерную линию для сборки космических аппаратов весом до 300 кг, сообщает РИА Новости.

Гендиректор предприятия Евгений Нестеров проинформировал Мантурова о создании и запуске конвейера для сборки космических аппаратов и их компонентов.

По словам представителей компании, серийное производство позволит ускорить создание космических аппаратов и оперативно формировать многоспутниковые группировки, что обеспечит качественные спутниковые услуги для потребителей по всей стране.

Мантуров отметил, что «Роскосмосу» была поставлена задача наладить конвейерное производство спутников, и эта задача успешно выполнена. Сейчас формируются заказы для загрузки линии. Он считает, что это поможет ускорить реализацию национального проекта «Космос» и запускать больше спутников для различных целей, включая дистанционное зондирование Земли.

Сообщается, что в рамках рабочей поездки в Красноярский край Мантуров ознакомился с производственными мощностями АО «Решетнев».

Ранее министерство обороны завершило работу над спутником «Можаец-6».