Россиянам назвали частую причину плохого сна

Нутрициолог Панова: для здорового сна важно знать свои биологические часы
Depositphotos

Для здорового сна важно знать свои биологические часы, поскольку у организма есть строго отведенное время, в которое он замедляет метаболизм и расслабляется. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила нутрициолог, президент Союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова.

«Есть природа и химия, которые происходят в нашем организме. Оно так работает. Когда мы настраиваемся на ночь, у нас вырабатывается мелатонин, который способствует восстановлению. Если мы пропустили эти часы, то упустили и восстановление», — сказала эксперт.

При этом, по ее словам, людей нельзя приводить к единой схеме, поскольку те или иные химические процессы в каждом организме протекают в разное время. Самое главное — прислушиваться к себе, подчеркнула она.

Также Панова посоветовала не увлекаться жирной и тяжелой едой на ночь. Специалист объяснила, что после позднего приема пищи организму вместо отдыха приходится тратить силы на переваривание.

Ранее врач назвал продукты, которые подойдут для позднего перекуса.

