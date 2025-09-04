В Челябинской области вынесли приговор священнику за убийство собутыльника

В Челябинской области суд дал священнику 10 лет за убийство собутыльника

Аргаяшский районный суд Челябинской области приговорил священника Игоря Ефремова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство человека. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Челябинска».

Судья также обязал осужденного выплатить вдове погибшего 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

По данным следствия, трагедия случилась в октябре прошлого года. Игорь Ефремов выпивал вместе со своим знакомым, и во время застолья между ними возникла ссора, после чего Ефремов нанес оппоненту не менее 15 ударов ножом. От полученных ранений тот скончался.

Защита настаивала, что действия священника были самообороной. По словам адвоката, Ефремов утверждал, что сосед напал на него, когда тот спал, пытался задушить и принуждал к соитию.

В прошлом году Telegram-канал Ural Mash писал, что настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Губернское Челябинской области Игорь Ефремов убил своего знакомого. Отмечалось, что мужчины вместе выпивали, а утром односельчанин начал домогаться священника.

Как уточнял Mash, пострадавший был мужем учительницы, работавшей в школе села Губернское.

Протоиерей, секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков рассказал «Газете.Ru», что Ефремов всегда характеризовался положительно и за время работы не получал ни одного взыскания. По его словам, убийство произошло в доме священника.

