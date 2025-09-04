На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Камчатки назвал количество поврежденных землетрясением домов

Солодов: в июле землетрясение на Камчатке повредило 1,4 тысячи домов
Илья Питалев/РИА Новости

На Камчатке специалисты зафиксировали повреждения в 1,4 тыс. домах, но угрозы устойчивости зданий нет. Об этом РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов (на фото).

«По жилью — мы обследуем 1400 домов на предмет того, какие именно повреждения. Мы видим, что они не угрожают стойкости зданий, но где-то потребуют реконструкции или капремонта, где-то — текущего ремонта», — заявил он.

Солодов добавил, что в результате мощного землетрясения не было зафиксировано перебоев с системой энергоснабжения. При этом восстановить пострадавшую социальную инфраструктуру необходимо. Он рассказал, что в поврежденных зданиях проведут ремонт, а также реконструируют детскую больницу и другие важные объекты.

30 июля у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Тогда на Камчатке ввели режим повышенной готовности. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

Кроме того, оно привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировались вулканы Авачинский и Ключевский.

Ранее российскому региону предрекли год афтершоков.

