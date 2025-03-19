Охранник университета смог сам подготовиться к экзаменам и стал юристом

SCMP: в Китае охранник в университете сам подготовился к экзаменам и стал юристом

В Китае охранник университета тайно посещал лекции, искал учебники в мусорных баках, сумел подготовиться к экзаменам и стал юристом, пишет South Сhina Morning Post.

33-летний Лю Чжэн, выросший в бедной сельской семье в провинции Хэбэй, осуществил свою мечту, став юристом после десяти лет упорного труда и самообразования. Мужчина вырос в семье, где родители зарабатывали на жизнь выращиванием винограда и ухаживали за его прикованной к постели бабушкой. Во время учебы в частном университете он работал на нескольких работах, включая строительство и раздачу листовок, чтобы прокормить себя. Однако его специальность — инженерия — не вызывала у него интереса. Вместо этого мужчина мечтал стать юристом.

После окончания университета в 2015 году Лю устроился охранником в Пекинский университет, где зарабатывал около $410 в месяц. Несмотря на скромный доход, он использовал каждую возможность для самообразования: посещал юридические курсы, собирал выброшенные другими студентами учебники и изучал их самостоятельно.

Однако путь к мечте был непростым, вспоминает Чжэн. Охранникам не разрешалось входить в библиотеку, и он не решался обращаться к профессорам напрямую, чувствуя, что у него «нет квалификации».

Решив доказать свои способности, Лю начал готовиться к национальному квалификационному экзамену по юриспруденции. В 2016 году он поступил в магистратуру Народного университета Китая, продолжая работать охранником. В 2021 году он перешел на должность регистратора в юридической школе Пекинского университета, где познакомился со студентами и преподавателями, которые поддерживали его в учебе.

С 2016 года Лю пять раз пытался сдать экзамен и, наконец, добился успеха в 2022 году. В январе 2023 года Лю покинул университет и начал работать в одной из ведущих юридических фирм Пекина — Beijing Weiheng Law Firm. Его наставник, адвокат Ли Яньна, высоко оценил его трудолюбие и способность к обучению, отметив, что подопечный демонстрирует «большой прогресс».

«Борясь за честность и справедливость, я испытываю невероятное волнение», — поделился Лю.

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