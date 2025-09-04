На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отцу погибших от дихлофоса детей запросили условный срок

Отцу погибших от дихлофоса детей в Красной Сопке запросили два года условно
true
true
true
close
СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Прокурор попросил суд приговорить к двум годам условного лишения свободы Дмитрия Виноградова, отца детей, погибших от дихлофоса. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре.

«В ходе прений сторон прокурор потребовал приговорить Виноградова к 2 годам условного лишения свободы», — сообщили в прокуратуре.

Трагедия произошла в Красной Сопке Красноярского края. Четверо детей погибли от отравления дихлофосом. Их отца обвиняют в убийстве по неосторожности.

Обвиняемый планирует обратиться с иском в суд на производителя средства. Многодетная семья из поселка Красная Сопка отравилась инсектицидом 21 сентября 2024 года. Выжили только отец и мать, которая в тот момент находилась на девятом месяце беременности. Четверо детей — девочки шести, 11 и 12 лет и мальчик 13 лет — скончались. Следствие считает, что отец семейства не соблюдал меры безопасности при распылении дихлофоса в квартире, что привело к интоксикации парами средства.

Ранее СК завершил расследование дела об отравлении четырех детей дихлофосом под Красноярском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами