Отцу погибших от дихлофоса детей запросили условный срок

Отцу погибших от дихлофоса детей в Красной Сопке запросили два года условно

Прокурор попросил суд приговорить к двум годам условного лишения свободы Дмитрия Виноградова, отца детей, погибших от дихлофоса. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре.

«В ходе прений сторон прокурор потребовал приговорить Виноградова к 2 годам условного лишения свободы», — сообщили в прокуратуре.

Трагедия произошла в Красной Сопке Красноярского края. Четверо детей погибли от отравления дихлофосом. Их отца обвиняют в убийстве по неосторожности.

Обвиняемый планирует обратиться с иском в суд на производителя средства. Многодетная семья из поселка Красная Сопка отравилась инсектицидом 21 сентября 2024 года. Выжили только отец и мать, которая в тот момент находилась на девятом месяце беременности. Четверо детей — девочки шести, 11 и 12 лет и мальчик 13 лет — скончались. Следствие считает, что отец семейства не соблюдал меры безопасности при распылении дихлофоса в квартире, что привело к интоксикации парами средства.

Ранее СК завершил расследование дела об отравлении четырех детей дихлофосом под Красноярском.