В России ищут соучастников хищений при строительстве фортификаций на границе с Украиной

Следственные органы РФ разыскивают соучастников хищения 251 млн рублей, похищенных во время строительства оборонительных сооружений в Белгородской области. Об этом, ссылаясь на материалы дела, сообщает РИА Новости.

В документах говорится, что преступление было совершено организованной группой, в состав которой в настоящее время окончательно не установлен. Для выявления всех расхитителей и привлечения их к уголовной ответственности, установления всех эпизодов преступной деятельности проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

25 августа сообщалось о задержании четверых подозреваемых по делу о хищениях, совершенных при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

По данным следствия, к растрате бюджетных средств причастны: Алексей Сошников, занимавший ранее должность начальника Управления капитального строительства Белгородской области, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев.

Ранее сообщалось, что вторжению в Курскую область способствовали хищения при строительстве укреплений.