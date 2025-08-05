Россияне массово сталкиваются с отказами в реструктуризации кредитов

Банки в 80% случаев отказывают россиянам в реструктуризации кредитов и предоставлении кредитных каникул. Об этом узнали журналисты «Известий».

Рост числа отказов произошел на фоне увеличения потока заявок на послабления в два-три раза. Во втором квартале 2025 года россияне стали в 2,2 раза чаще обращаться за кредитными каникулами, чем в 2024 году. При этом спрос на ипотечные каникулы вырос на 30%, а на реструктуризацию кредитов — на 87%.

Россияне могут рассчитывать на реструктуризацию кредитов в случае потери работы или временной нетрудоспособности на срок более двух месяцев в случае, если сумма кредита на момент выдачи не превышала 15 млн рублей.

Главной причиной отказов в предоставлении кредитных и ипотечных каникул в Центробанке РФ назвали отсутствие официальных подтверждений ухудшения жизненных обстоятельств. Тем не менее на фоне общего повышения уровня закредитованности населения, рост числа отказов называют фактором ухудшения качества жизни населения.

До этого Центробанк России впервые ограничил выдачу рисковых кредитов под залог недвижимости.

Ранее более 12 млн россиян установили полный самозапрет на займы.