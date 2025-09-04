Россиянки назвали «базовые» поступки настоящего мужчин

Каждая девушка хотя бы раз задумывалась: что такое «база» в мужском поведении? Оказалось, что женщины постарше смотрят на «базу» прагматично. 21,7% считают главным поддержку — мужчина должен быть рядом в трудные моменты, а не пропадать, как всплывающий баннер. На втором месте — умение проговаривать проблемы, а не копить их в себе (16,3%). Замыкает тройку лидеров мужское самообладание — 14,3% (пусть она капризничает с самого утра — он просто молча подождет).

Это показало исследование сервисов Teamo и Clatch, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так же естественно, если партнер не боится писать первым (13,5%) и интересуется, как прошел день (12,6%), а еще делает комплименты даже спустя годы совместной жизни (11,2%).

У юных респонденток на первом месте совсем другое: взаимный «дзен» и романтика. 52,9% мечтают о первой любви, 66,5% уже пережили первую влюбленность. Их «база» — чтобы парень уважал личные границы и не торопил с отношениями (18,5%), мог заступиться за девушку (16,6%), интересовался делами (15,8%) и не перебивал, пока она «открывает» ему свою душу (14,3%). Еще 7,6% респонденток уверены: после «привет» переписка не должна прекращаться — парень обязан проявлять интерес.

«База» — не супергеройские подвиги, а внимание и забота, которые женщины ждут каждый день. Им просто нужно сильное надежное плечо. Когда они видят, что могут положиться на него, думают о том, чтобы начать с человеком более серьезные отношения: выйти замуж, построить семью, родить детей. И это вовсе не перечень женских премудростей — это гарантия счастливой жизни, взгляды на которую у многих схожи. К тому же действительно нет ничего сверхъестественного в том, чтобы радовать избранниц подобными мелочами, поэтому и ждать чего-то «базового» от мужчин — тоже норма», — комментирует Анна Гришачева, CEO Teamo.

Интересно, что женщины 35+ чаще тяготеют к ироничным и умным мужчинам 2-в-1 (36,2%), а также спокойным и надежным (27,6%). Брутальные молчуны в почете у 23,1%. Романтиков с плейлистом The Neighbourhood ищет всего 9,5%.

У школьниц список крашей куда романтичнее и ближе к сериалам: на первом месте «свой» парень (32,2%) и весельчак, с кем можно расплакаться от смеха (24,1%). Добрые и чуткие забирают в любовные «сети» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) 14,3% девушек. Только типаж задумчивого интеллектуала проигрывает — 1,7% девушек боятся, что им станет «душно».

Любопытно, что и далеко за пределами своего круга женщины тоже ищут идеальных партнеров. Когда речь заходит о кумирах среди мужчин, образы властных и справедливых мужчин вроде Владимира Путина и Сергея Лаврова у дам постарше вызывают особый интерес. Следом идут актеры блокбастеров — Ален Делон, Киану Ривз и Брэд Питт. Среди музыкантов впечатляют добрый Леонид Агутин и Василий Вакуленко (Баста), с которым многие так и мечтают пойти на «медлячок».

У подростков выбор «женихов» контрастнее. Популярностью пользуются Серкан Болат за сдержанность и тонкий юмор, Арсений Попов за остроумие, Егор Крид, «потому что он сердцеед». При этом многие продолжают фанатеть по Венику из «Папиных дочек», кому-то по душе смеяться над шутками Дмитрия Журавлева.

Взрослые женщины твердо заявляют: отказ мужчины брать на себя ответственность (37,1%) и флирт на стороне (24,3%) — табу. Младшие поколения солидарны: 14,6% подростков считают «базой» уважение собственного достоинства и переживаний — 12,6%. Даже в 14-16 лет девушки четко понимают: никакого «менсплейнинга» или пассивного «посмотрим».

«Даже подростки понимают: настоящий парень — это не про модную внешность, а про то, как девушка чувствует себя рядом с ним. Парень может не осыпать ее цветами и дорогими подарками, но он обязательно будет рядом, когда ей будет нужна поддержка. Девушки ценят искреннюю заботу и помощь без ожиданий и намеков «отдать должок». Мы добавили функцию шеринга, которая позволяет девушкам поделиться своим циклом и настроением с парнем. Молодые ребята уже не пугаются слова «пмс» и «женский цикл», они готовы принимать разные состояния своей девушки. Так что в «базовый минимум» подростков входят простые, но очень важные вещи — взаимопонимание и поддержка. Это делает отношения настоящими и крепкими», — отмечает Анна Стремилова, маркетолог Clatch.

