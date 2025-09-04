Названы распространенные ошибки, которые ускоряют старение лица

Процесс старения кожи лица невозможно остановить, но можно существенно замедлить. В то же время, если допускать определенные ошибки, то, напротив, этот процесс может ускориться. О самых распространенных из них «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Соколова.

И первая, самая главная ошибка, по словам врача, — отказ от средств с SPF-защитой от воздействия солнца.

«Под действием УФ-лучей не только активно синтезируется меланин и появляется пигментация, но и разрушается коллаген и эластин - каркас нашей кожи. Таким образом мы получаем не только пигментные пятна, но и ускоряем появление морщин и дряблости. Причем использовать такие средства нужно не только в жаркие, но и в другие времена года», — рассказала Соколова.

Вторая ошибка — повальное увлечение фейсфитнесом. Как обратила внимание врач, тысячи девушек надеются избавиться от морщин благодаря этому способу, но рискуют приобрести новые.

«Мы все привыкли, что фитнес за счет прокачки мышц делает формы тела точеными, добавив там красивые объемы. Это действительно так, но актуально это только для скелетной мускулатуры — для ягодичной мышцы, бицепсов и прочих мышц, которые мы привыкли прокачивать в зале. И причина в том, что строение скелетной и мимической мускулатуры отличаются», — объяснила косметолог.

Скелетная мускулатура, по ее словам, двумя концами крепится к костям, тогда как мимическая прикреплена одним концом к коже. И именно в этом кроется принципиальное отличие. Это делает невозможным «прокачку» мимических мышц и, в результате такого фейсфитнеса, существующие морщины лишь усугубляются. Кроме того возрастает риск появления новых морщин.

Третья ошибка, которую назвала специалист, — злоупотребление филлерами.

«Скулы джоли», «яблочки молодости» — наверняка вы все слышали об этих трендовых процедурах. И все хорошо, но только в меру. Злоупотребление филлерами, желание исправить ими и только ими каждый залом, грозит гиперкоррекцией. Это не только даст лицу одутловатый вид и отеки, но перерастянет кожу, ускорив старение», — предупредила косметолог.

