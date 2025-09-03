Замглавы ФТС Ягодкину освободили от должности

Кабмин освободил замглавы ФТС Ягодкину от должности по ее просьбе

Заместитель главы ФТС Елена Ягодкина, против которой возбуждено уголовное дело, освобождена от должности по ее просьбе. Распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Ягодкину Елену Владимировну от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы по ее просьбе», — говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что замглавы ФТС выдала более 800 тысяч акцизных марок компаниям «Виноград» и «Флиан», которые, используя эти знаки, продавали контрафактную продукцию на российском рынке. Указанные поставщики не оплатили налоговые сборы в размере 1 млрд 228 млн руб., в том числе акцизов на сумму более 852 млн руб., налог на добавленную стоимость более 261 млн и налог на прибыль 114 млн руб.

Ягодкина свою вину не признала и заявила, что даст дополнительные показания. Генерал-полковника задержали сразу после заседания комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

