Школьник попал в больницу с ожогами, пытаясь повторить видео из соцсетей

The Sun: в США школьник попал в больницу с ожогами, повторяя видео из TikTok

В США подросток попал в больницу с ожогами после того, как попытался повторить видео из соцсетей, пишет The Sun.

Школьник Кейден Баллард вместе со своим старшим братом решил воспроизвести трюк с огнем в стеклянной бутылке, увиденный в TikTok, когда пламя перекинулось на его рубашку. Он получил ожоги второй и третьей степени на груди и руках и был экстренно доставлен в больницу.

Мать пострадавшего рассказала, что ей казалось, словно кожа сына «растаяла». Женщина добавила, что ребенок часто смотрит видео в соцсетях, но никто в семье не думал, что это может привести к таким последствиям.

Сейчас Кейден находится под постоянным медицинским наблюдением и постепенно идет на поправку. Ему предстоит долгий путь восстановления, включающий пересадки кожи, последующие операции и реабилитацию.

Мать школьника также призвала других родителей быть внимательными к тому, что смотрят их дети.

«Просто скажите своим детям, что нельзя повторять опасные вещи, которые они видят в интернете. Нам очень повезло, что все обошлось, но последствия могли быть гораздо хуже», — добавила американка.

