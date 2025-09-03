На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школьник попал в больницу с ожогами, пытаясь повторить видео из соцсетей

The Sun: в США школьник попал в больницу с ожогами, повторяя видео из TikTok
true
true
true
close
TikTok

В США подросток попал в больницу с ожогами после того, как попытался повторить видео из соцсетей, пишет The Sun.

Школьник Кейден Баллард вместе со своим старшим братом решил воспроизвести трюк с огнем в стеклянной бутылке, увиденный в TikTok, когда пламя перекинулось на его рубашку. Он получил ожоги второй и третьей степени на груди и руках и был экстренно доставлен в больницу.

Мать пострадавшего рассказала, что ей казалось, словно кожа сына «растаяла». Женщина добавила, что ребенок часто смотрит видео в соцсетях, но никто в семье не думал, что это может привести к таким последствиям.

Сейчас Кейден находится под постоянным медицинским наблюдением и постепенно идет на поправку. Ему предстоит долгий путь восстановления, включающий пересадки кожи, последующие операции и реабилитацию.

Мать школьника также призвала других родителей быть внимательными к тому, что смотрят их дети.

«Просто скажите своим детям, что нельзя повторять опасные вещи, которые они видят в интернете. Нам очень повезло, что все обошлось, но последствия могли быть гораздо хуже», — добавила американка.

Ранее школьники попали в больницу после того, как сделали почти 400 отжиманий за 50 минут.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами