Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьники попали в больницу после того, как сделали почти 400 отжиманий за 50 минут

В США будут судить тренера, который заставил подростков сделать 368 отжиманий
close
Shutterstock

В США школьники попали в больницу, выполнив 368 отжиманий за 50 минут в качестве наказания. Об этом сообщает Oddity Central.

Инцидент произошел еще в январе 2023 года в техасской школе Рокуолл-Хит. Тренер школьной команды по футболу Джон Харрелл заявил своим подопечным, что они нарушили составленный им свод правил. За ношение «неправильной одежды», а также непочтительное отношение к педагогам подростков подвергли суровому наказанию. В тот день Харрелл заставил юных футболистов отжиматься почти 400 раз без отдыха и перерывов на воду во время 50-минутной тренировки.

В результате некоторые из них оказались в больнице на несколько дней. У 26 игроков был диагностирован рабдомиолиз — потенциально опасное заболевание, при котором мышечная ткань разрушается и попадает в кровь. Как отмечается, если болезнь не лечить, она может привести к почечной недостаточности, проблемам с сердцем и даже к летальному исходу.

После этого главного тренера отстранили от работы. В школе заявили, что Харрелл проигнорировал предупреждение от руководства о недопустимости применения физических наказаний во время занятий. Вскоре он уволился по собственному желанию и попытался в досудебном порядке урегулировать два иска, поданных родителями потерпевших. В итоге никаких уголовных обвинений против него выдвинуто не было, и родители решили возобновить судебное разбирательство.

Ранее в Китае школьник сделал 1000 приседаний по приказу учителя и оказался в больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами