Школьники попали в больницу после того, как сделали почти 400 отжиманий за 50 минут

В США школьники попали в больницу, выполнив 368 отжиманий за 50 минут в качестве наказания. Об этом сообщает Oddity Central.

Инцидент произошел еще в январе 2023 года в техасской школе Рокуолл-Хит. Тренер школьной команды по футболу Джон Харрелл заявил своим подопечным, что они нарушили составленный им свод правил. За ношение «неправильной одежды», а также непочтительное отношение к педагогам подростков подвергли суровому наказанию. В тот день Харрелл заставил юных футболистов отжиматься почти 400 раз без отдыха и перерывов на воду во время 50-минутной тренировки.

В результате некоторые из них оказались в больнице на несколько дней. У 26 игроков был диагностирован рабдомиолиз — потенциально опасное заболевание, при котором мышечная ткань разрушается и попадает в кровь. Как отмечается, если болезнь не лечить, она может привести к почечной недостаточности, проблемам с сердцем и даже к летальному исходу.

После этого главного тренера отстранили от работы. В школе заявили, что Харрелл проигнорировал предупреждение от руководства о недопустимости применения физических наказаний во время занятий. Вскоре он уволился по собственному желанию и попытался в досудебном порядке урегулировать два иска, поданных родителями потерпевших. В итоге никаких уголовных обвинений против него выдвинуто не было, и родители решили возобновить судебное разбирательство.

Ранее в Китае школьник сделал 1000 приседаний по приказу учителя и оказался в больнице.