В Турции начальник извинился за видео, где он кидает горшок в сотрудника во время спора

NDTV: на видео попал момент, как начальник в Турции кидает горшок в сотрудника
true
true
true

В Турции руководитель компании принес извинения после появления видео, как он кидает в сотрудника цветочный горшок во время спора, пишет NDTV.

Генеральный директор турецкого технологического новостного издания Хакки Алкан бросил в своего сотрудника цветочный горшок, наполненный гравием, во время спора на работе. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, а кадры стали вирусными в социальных сетях.

Сотрудник, пострадавший в результате инцидента, был идентифицирован как Самет Янкович. По сообщениям СМИ, конфликт возник из-за разногласий относительно контента, который должен был быть опубликован на платформе. Оба участника спора придерживались разных точек зрения.

После происшествия Алкан выразил сожаление о своем поведении, отметив, что напряженная рабочая обстановка вызвала стресс, и пообещал предпринять меры для предотвращения подобных случаев в будущем. В то же время Янкович получил медицинское заключение о нанесенном ущербе и подал на генерального директора в суд.

«Если вы нападете на человека, которого называете своим братом, на глазах у людей после четырех лет работы, естественно, будут последствия. Я этого не заслуживал», — заявил пострадавший.

Янкович также подчеркнул, что за четыре года работы ни один дополнительный час, который он отработал, не был оплачен, а недавняя прибавка к зарплате в итоге была отменена.

Ранее мужчина рассказал, что ищет работу, потому что начальник во всем полагается на ChatGPT.

