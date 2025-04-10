Мужчина рассказал, что ищет работу, потому что начальник во всем полагается на ChatGPT

NDTV: бухгалтер в США пожаловался на босса, который во всем полагается на ChatGPT

Бухгалтер из США рассказал, что ищет новую работу, потому что директор компании во всем полагается на чат-бота ChatGPT, а не на сотрудников, пишет NDTV.

Бухгалтер, работающий в небольшой компании без финансового отдела, в отчаянии рассказал о своем начальнике, который все чаще полагается на ChatGPT вместо экспертных мнений. Мужчина жалуется, что босс постоянно цитирует ИИ, игнорируя его профессиональные знания.

«Меня бесит, когда шеф говорит: «ChatGPT утверждает…» — это же не истина в последней инстанции! Если вам нужно решение, просто спросите меня. Я сделаю все правильно и по закону», — жалуется сотрудник.

По словам бухгалтера, гендиректор ценит ИИ за скорость, но не задумывается о точности данных.

«Ему нравится мгновенный ответ, даже если он ошибочный. Я теряю авторитет в собственной сфере», — объясняет он.

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