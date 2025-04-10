Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина рассказал, что ищет работу, потому что начальник во всем полагается на ChatGPT

NDTV: бухгалтер в США пожаловался на босса, который во всем полагается на ChatGPT
close
JarTee/Shutterstock/FOTODOM

Бухгалтер из США рассказал, что ищет новую работу, потому что директор компании во всем полагается на чат-бота ChatGPT, а не на сотрудников, пишет NDTV.

Бухгалтер, работающий в небольшой компании без финансового отдела, в отчаянии рассказал о своем начальнике, который все чаще полагается на ChatGPT вместо экспертных мнений. Мужчина жалуется, что босс постоянно цитирует ИИ, игнорируя его профессиональные знания.

«Меня бесит, когда шеф говорит: «ChatGPT утверждает…» — это же не истина в последней инстанции! Если вам нужно решение, просто спросите меня. Я сделаю все правильно и по закону», — жалуется сотрудник.

По словам бухгалтера, гендиректор ценит ИИ за скорость, но не задумывается о точности данных.

«Ему нравится мгновенный ответ, даже если он ошибочный. Я теряю авторитет в собственной сфере», — объясняет он.

Ранее путешественника развернули на границе из-за того, что он доверился ChatGPT.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами