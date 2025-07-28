Авиакомпания отказала в перелете женщине, которая заплакала и встала на колени

Пассажирка Ryanair рыдала, стоя на коленях, после того, как ей отказали в посадке

Пассажирка Ryanair рыдала на коленях, умоляя разрешить ей сесть в самолет после того, как ее не пустили на посадку из-за слишком большой ручной клади. Об этом сообщает The Sun.

Скандал разгорелся из-за строгих правил Ryanair по багажу в аэропорту Софии. Когда сотрудники авиакомпании потребовали у одной из пассажирок доплатить за ручную кладь, которая чуть превышала разрешенные размеры, женщина отреагировала неадекватно. Она начала кричать и плакать, пытаясь доказать, что ее сумка помещается в измерительный бокс, но даже после этого сотрудники отказали ей в посадке. Ее слезы и мольбы о помощи наблюдали десятки людей через стеклянные двери терминала.

В итоге к женщине подошли сотрудники аэропорта и служба безопасности, а пассажиров оттеснили к автобусу под угрозой отмены рейса. По словам очевидцев, персонал действовал жестко и практически не проявил сочувствия. В самой авиакомпании пояснили, что билет женщины позволял взять только одну небольшую сумку, поэтому у нее и попросили доплату. Компания настаивает, что в этом случае сотрудники работали по правилам и не контактировали с пассажиркой физически.

Ранее пассажира сняли с самолета после оскорблений в адрес уроженцев Турции.