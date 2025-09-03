Американец выстрелил в чужого ребенка, игравшего с его дверным звонком

В США мужчина выстрелил в спину ребенку, который разыграл его

В США 11-летний мальчик получил пулевое ранение после того, как позвонил в чужую дверь, сообщает Guradian.

Инцидент произошел в субботу, 30 августа, в Хьюстоне, штат Техас. Полиция сообщила, что пострадавший играл вместе со своими друзьями в шуточную игру, известную в США как «динь-дон дич», — дети нажимали кнопку звонка либо стучали в дверь, а потом убегали.

Очевидец заметил, как мальчик позвонил в дверь одного из домов в районе Истсайд и попытался убежать, но в него выстрелили. Ребенок получил серьезное ранение, спасти его не удалось.

Стрелком оказался мужчина средних лет, во время обыска в его доме было обнаружено несколько единиц оружия. Сейчас он находится под арестом. Ведется следствие.

