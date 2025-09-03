На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка получила химический ожог и скрученные ногти, пытаясь снять гель-лак

Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Женщина решила самостоятельно снять гель-лак с ногтей и получила сильный химический ожог. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Инцидент произошел, когда женщина решила сэкономить на услугах мастера и самостоятельно снять покрытие с помощью химического состава. После нанесения ремувера у нее возникло сильное жжение, а ногтевые пластины в течение нескольких минут завернулись внутрь. Попытки смыть состав водой и другими средствами не увенчались успехом.

Другие покупательницы столкнулись с аналогичными проблемами — продукт расщеплял ногти. Отмечается, что ремувер безопасен при правильном использовании, но может навредить при длительном контакте, нанесении на поврежденную кожу или игнорировании аллергических реакций.

Ранее врач рассказала, чем опасно использование гель-лаков в маникюре.

