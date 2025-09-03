Россиянка получила химический ожог и скрученные ногти, пытаясь снять гель-лак

Женщина решила самостоятельно снять гель-лак с ногтей и получила сильный химический ожог. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Инцидент произошел, когда женщина решила сэкономить на услугах мастера и самостоятельно снять покрытие с помощью химического состава. После нанесения ремувера у нее возникло сильное жжение, а ногтевые пластины в течение нескольких минут завернулись внутрь. Попытки смыть состав водой и другими средствами не увенчались успехом.

Другие покупательницы столкнулись с аналогичными проблемами — продукт расщеплял ногти. Отмечается, что ремувер безопасен при правильном использовании, но может навредить при длительном контакте, нанесении на поврежденную кожу или игнорировании аллергических реакций.

