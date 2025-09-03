Губернатор распорядился обязать чиновников сдавать телефоны перед заседаниями

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев распорядился обязать чиновников сдавать мобильные телефоны перед началом заседаний. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Свое требование Федорищев мотивировал необходимостью полностью сосредоточить внимание участников совещаний на обсуждаемых вопросах и исключить их отвлечение на переписку в мессенджерах.

Федорищев подчеркнул, что во время заседаний недопустимо заниматься посторонними делами.

До этого член комиссии Общественной палаты России по экспертизе законопроектов Евгений Машаров заявил, что запрет на использование мобильных телефонов в школах распространяется на учеников и учителей только во время уроков, а на переменах пользоваться устройствами разрешается. Он напомнил, что соответствующая норма закреплена федеральным законом, вступившим в силу 1 сентября 2024 года.

Ранее в Японии пенсионерам запретили говорить по телефону при использовании банкомата.