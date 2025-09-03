На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москалькова рассказал подробности о скором возвращении россиян из Украины

Москалькова встретилась гражданами РФ и Украины, ожидающих воссоединения с семьями
Telegram-канал «Омбудсмен Москалькова Татьяна»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась российскими и украинскими гражданами, ожидающих воссоединения с семьями. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас ушло много времени на это: месяц на оформление документов, договоренность с украинской стороной, переговоры с коллегой, уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины...», — рассказала Москалькова.

Россия отправит на Украину пять ее граждан и получит столько же человек с обратной стороны.

1 сентября Москалькова сообщила, что Москва и Киев проведут обмен посылками для пленных военнослужащих. По ее словам, РФ получит две тысячи таких посылок и отправит на Украину аналогичное количество посылок.

24 августа уполномоченный по правам человека в России рассказала, что при посредничестве Белоруссии провела встречу с представителем офиса своего украинского коллеги. В том числе во время встречи стороны обменялись письмами, которые пленные солдаты хотели отправить своим родственникам.

Ранее Россия и Украина обменялись пленными.

