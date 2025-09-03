На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москалькова рассказала, что РФ борется за возвращение курян, перемещенных украинской армией

Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании рабочей группы по совершенствованию деятельности института уполномоченных по правам человека в Госдуме сообщила, что Москва борется за возвращение 23 курян, насильно перемещенных украинской армией. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, перемещенные жители приграничья Курской области остаются на Украине с тех пор, когда часть региона была временно оккупирована украинскими войсками.

«Еще 8 курян вернулись (в ходе последнего обмена в августе. — «Газета.Ru»), 23 осталось. Мы за них боремся, и нам удастся вернуть их», — поделилась омбудсмен.

Накануне Москалькова сообщала, что пятерых россиян, в настоящее время находящихся на территории Украины, вернут в РФ.

Ожидается, что 4 сентября в 14:00 мск в Гомельской области Белоруссии состоится встреча семей с близкими. В том числе в ней примут участие представители Минска и Международного комитета Красного Креста.

Ранее омбудсмен рассказала о состоянии жителей Курской области, остающихся на Украине.

