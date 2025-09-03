«Вырезаны все органы»: неадекват схватил два ножа и зарезал сотрудницу в кафе Новокузнецка

В Новокузнецке неадекват схватил два ножа и зарезал сотрудницу кафе, крича о своих проблемах с потенцией. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в кафе «Гриль №1» на улице Филиппова. Мужчина провел за столиком около часа, после чего перепрыгнул через кассовую стойку, схватил два кухонных ножа и зарезал сотрудницу. Предварительно, они не были знакомы. После этого он попытался напасть на двоих мужчин-сотрудников, но им удалось сбежать.

Во время погрома нападавший кричал о проблемах со здоровьем, утверждая, что у него «вырезаны все органы» и имеются проблемы с потенцией. Он также призывал «вызывать спецназ».

До этого в Москве юноша зарезал возлюбленную на глазах у прохожих. Он несколько дней выслеживал девушку прежде, чем напасть.

Ранее московская школьница зарезала отца, защищая старшую сестру.