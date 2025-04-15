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Московская школьница зарезала отца, защищая старшую сестру

Mash: в Москве школьница могла зарезать отца в ходе ссоры из-за кредита
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Global Look Press

Причиной ссоры дочерей и отца в квартире в Южном Бутово мог стать кредит, который мужчина хотел оформить на 20-летнюю дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире многоэтажки по Бартеневской улице. По данным Telegram-канала Mash, отец поссорился со старшей 20-летней дочерью, на которую планировал оформить кредит. Между девушкой и мужчиной началась драка, в конфликт вмешалась 15-летняя младшая дочь. Заступаясь за сестру, она ударила отца ножом в шею.

По информации SHOT, погибший ранее был судим условно за распространение наркотиков и насилие в отношении представителя власти, у него также имеются долги по кредитам. Семья считалась благополучной, на учете в полиции она не стояла. Сестер доставили в Следственный комитет, на месте работают следователи.

До этого сообщалось, что в Омской области отчим изрезал ножом пасынка и падчерицу. Мальчик получил многочисленные ножевые ранения, спасти его не удалось. Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. В момент произошедшего мать детей находилась на сохранении беременности в больнице, ожидая рождения третьего ребенка.

Ранее в Челябинске пьяный мужчина напал на 11-летнего мальчика в подъезде.

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