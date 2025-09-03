Директор магазина в Подмосковье удушил мужчину за кражу алкоголя

В Раменском директор магазина поймал посетителя на краже и расправился с ним

В Подмосковье директора магазина будут судить за расправу над вором, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Все произошло 30 ноября прошлого года в одном из продуктовых магазинов в Раменском городском округе. Директор торговой точки заметил, что один из покупателей совершил кражу алкогольной продукции.

Тогда 32-летний управляющий решил самостоятельно наказать подозреваемого. Он отвел его в подсобное помещение, где избил, а затем удушил. В отношении мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской, психолого-психиатрческой, молекулярно-генетической экспертиз и доказали причастность директора магазина к этому преступлению. В ближайшее время он ответит за содеянное в Раменском городском суде.

