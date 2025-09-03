На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Директор магазина в Подмосковье удушил мужчину за кражу алкоголя

В Раменском директор магазина поймал посетителя на краже и расправился с ним
close
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В Подмосковье директора магазина будут судить за расправу над вором, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Все произошло 30 ноября прошлого года в одном из продуктовых магазинов в Раменском городском округе. Директор торговой точки заметил, что один из покупателей совершил кражу алкогольной продукции.

Тогда 32-летний управляющий решил самостоятельно наказать подозреваемого. Он отвел его в подсобное помещение, где избил, а затем удушил. В отношении мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской, психолого-психиатрческой, молекулярно-генетической экспертиз и доказали причастность директора магазина к этому преступлению. В ближайшее время он ответит за содеянное в Раменском городском суде.

Ранее продавец заставил детей умываться зеленкой за кражу мандаринов из ларька.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами