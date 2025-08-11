На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать, которая расправилась с младенцем, выбросив его в окно, отделалась штрафом

Pixabay

В Малайзии суд решил не отправлять в заключение местную жительницу, которая пять лет назад расправилась с новорожденным ребенком, выбросив его в окно. Об этом сообщает Free Malaysia Today.

Суд принял во внимание трехмесячное заключение обвиняемой в 2020 и 2021 годах, а также подавленное состояние женщины. У обвиняемой было диагностировано тяжелое депрессивное расстройство. Было установлено, что девушка совершила преступление сразу после родов, будучи в невменяемом состоянии.

Медицинская экспертиза заключила, что в случае заключения состояние женщины может существенно ухудшиться, поэтому судья решила отправить девушку, которой недавно исполнилось 23 года, на реабилитацию. Девушка раскаялась в содеянном и, по ее словам, до сих пор не может найти себе места. На момент инцидента обвиняемой было 18 лет.

Суд признал девушку виновной, но отметил, что она не отдавала отчета своим действиям. Ее обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рингиттов (около 190 тысяч рублей).

