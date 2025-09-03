На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о росте цен на зрелищные мероприятия из-за новых требований

Предприниматель Даньшов: новые требования повысят цены на зрелищные мероприятия
Depositphotos

В России в сентябре начали действовать новые единые требования к проведению зрелищных мероприятий. В их числе – заблаговременное уведомление местных органов власти о планах провести событие. Организаторам это в некоторой степени усложнит работу, что неминуемо поднимет ценник на билеты, заявил предприниматель, партнер музыкально-поэтических фестивалей «Лоза и муза» и «Покровский собор» Дмитрий Даньшов в беседе с Общественной Службой Новостей.

В целом и до этого в России уже были определенные требования к проведению массовых мероприятий, однако принятые поправки делают их более четкими и упорядоченными, отметил эксперт. Так, теперь точнее прописаны все обязательства со стороны владельца проекта, организатора, контролеров.

«Чиновники хотят спать спокойнее, но билеты на мероприятия неизбежно станут дороже и хлопот у организаторов прибавится. В каких-то случаях организаторы и вовсе откажутся от проведения каких-то мероприятий», — считает Даньшов.

Организаторам придется заранее всё продумывать, но если они имеют опыт проведения мероприятий, то эти условия будут для них легко выполнимы, заключил специалист.

Напомним, речь идет о поправке к законопроекту об обеспечении безопасности массовых мероприятий, ужесточающей требования к местам их проведения. Документ запрещает использование для проведения зрелищных мероприятий объектов и территорий, не отвечающих требованиям антитеррористической безопасности, а также обязывает организаторов предоставлять в органы внутренних дел и другие ведомства полную информацию о планируемых мероприятиях (тема, место, дата, время, ожидаемое количество посетителей, планируемые меры безопасности) за не менее чем 10 дней до начала мероприятия. Законопроект также требует наличия необходимой инфраструктуры и технического оснащения для обеспечения общественного порядка и безопасности на месте проведения мероприятия.

Ранее в Красноярске фейерверк попал в толпу на праздничном мероприятии.

