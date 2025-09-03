На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД назвали признак аферы в телефонном разговоре с незнакомцем

Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Представители правоохранительных органов звонят только в том случае, если нужно пригласить человека в подразделение, все остальные звонки — это мошенничество. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудник правоохранительных органов может позвонить только тогда, когда необходимо пригласить в подразделение. Во всех остальных случаях, тем более когда собеседник прибегает к угрозам, — это признаки мошенничества», — написала она.

Волк напомнила, что если звонят якобы из правоохранительных органов и сообщают, что сбережения находятся в опасности или даже угрожают уголовной ответственностью за денежные переводы, необходимо просто прекратить разговор.

«Не верьте услышанному и кладите трубку без разговоров – на том конце провода аферисты!» — призвала она.

Тем временем заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что с начала 2025 года сотрудники офисов и службы безопасности банка помогли более чем 19 тыс. россиян прекратить контакт с мошенниками.

Ранее россиян предупредили о мошеннической уловке со звонком на неизвестный номер.

