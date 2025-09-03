В Сбере рассказали, как распознать, что близкий человек говорит с мошенниками

С начала 2025 года сотрудники офисов и службы безопасности Сбербанка помогли более чем 19 тыс. россиян прекратить контакт с мошенниками. Об этом в ходе Восточного экономического форума сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов. По его словам, один из признаков, что ваш человек находится под влиянием аферистов, — повышенная нервозность и отказ рассказывать, в чем дело.

Кузнецов уточнил, что злоумышленники все чаще используют методы социальной инженерии, воздействуя на эмоции жертв — страх, чувство срочности или доверие.

Нередко человек сам не осознает, что находится под психологическим давлением. Одним из признаков, что разговор близкого человека идет с аферистом, могут стать так называемые «стоп-фразы», которые повторяют пострадавшие: «Мне запретили рассказывать», «Если скажу — будет хуже», «Я все делаю правильно, просто подожди» и другие.

В Сбере отметили, что внимание к таким фразам позволяет вовремя вмешаться и предотвратить хищение. В банке назвали признаки, по которым можно определить, что человек находится под влиянием мошенников, — закрытость (не отвечает на звонки), повышенная нервозность, разговоры по телефону в уединении, неожиданные покупки нового смартфона или SIM-карты, частые поездки на такси.

«Эти признаки показывают, что человек может быть под влиянием злоумышленников. К сожалению, жертвы иногда месяцами находятся в их власти, и только вовремя проявленное внимание близких или специалистов позволяет избежать трагических последствий», — подчеркнул Кузнецов.

В Сбере напомнили, что представители банков, полиции или государственных органов никогда не просят перевести деньги, продиктовать коды или устанавливать сторонние приложения. Если есть подозрение, что близкий оказался под контролем мошенников, эксперты советуют действовать спокойно, избегать обвинений и предложить вместе проверить ситуацию. В случае необходимости следует обратиться в полицию или посетить отделение банка.

