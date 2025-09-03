Учителя, смотревшего во время уроков фотографии голых женщин, уволили

В Англии уволили учителя, смотревшего фото голых женщин во время уроков

В Англии школьный учитель отстранен от работы после того, как было установлено, что он систематически просматривал порнографический контент во время уроков, пишет Daily Mail.

По данным расследования, Кристиан Уоткинсон, преподававший естественные науки, обходил школьные системы фильтрации контента, чтобы получить доступ на рабочем ноутбуке к сайтам с откровенными изображениями голых женщин.

Ученики неоднократно замечали неприемлемый контент на экране его компьютера. Анализ данных на ноутбуке и скриншоты личной электронной почты Уоткинсона подтвердили, что мужчина посещал порнографические сайты в рабочее время.

Дисциплинарная комиссия назвала поведение Кристиана «исключительно безрассудным» и подчеркнула, что оно создавало серьезную угрозу безопасности и благополучию учащихся.

«Его действия грубо нарушали основополагающие принципы профессии учителя. Он имел доступ к материалам для взрослых в то время, когда был ответственен за обучение и присмотр за детьми. Более того, ученики неоднократно видели этот контент — что абсолютно недопустимо», — говорится в заключении комиссии.

Решением Марка Кейви, уполномоченного министра образования, Уоткинсону запретили заниматься преподавательской деятельностью на неопределенный срок. Право подать ходатайство об отмене запрета он сможет получить только через десять лет.

Ранее учительницу, чьи интимные фото нашли ученики, отстранили от работы на два года.