В Шотландии учительницу, чьи интимные фото нашли ученики, отстранили от работы на два года, пишет Daily Mail.

Учительница физики из средней школы Баннермена в Глазго, 34-летняя Кирсти Бьюкен, была отстранена от преподавательской деятельности на два года после того, как ученики получили доступ к ее интимным фотографиям, опубликованным на платформе OnlyFans. По ее словам, она начала этим заниматься, чтобы компенсировать недостаток заработной платы учителей. Таким образом за один месяц шотландка, как утверждается, заработала около £60 тысяч.

Ее дело было передано в Генеральный педагогический совет Шотландии (GTCS), который провел дисциплинарное расследование. В своем решении комиссия отметила, что Бьюкен не скрывала свою личность или профессию, и, более того, рекламировала продажу сексуальных изображений, продолжая работать учителем. Это поведение было признано несовместимым с преподавательской деятельностью.

В заявлении также подчеркивается, что такое поведение «в корне несовместимо с тем, чтобы быть учителем». Сама Кирсти не присутствовала на слушаниях, но ранее заявила, что не хотела уходить из школы, но ей нужно было больше зарабатывать.

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