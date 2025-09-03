На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США изъяли более 11 тысяч поддельных лабубу на более $500 млн

В аэропорту Сиэтла изъяли партию поддельных лабубу на более $500 млн
dazdreamz/Shutterstock/FOTODOM

Таможенно-пограничная служба США (CBP) изъяла в аэропорту Сиэтла партию поддельных игрушек лабубу, общая сумму которых составила более $500 млн (около 40 млрд рублей). Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на данные ведомства.

«Сотрудники таможенно-пограничной службы США, назначенные для проверки авиагруза в международном аэропорту Сиэтл-Такома, изъяли 11 134 куклы предполагаемой розничной ценой $513 937», — говорится в материале.

По данным CBP, игрушки планировали провести в США в в коробках из-под светодиодных ламп. В таможенной службе отметили, что все обнаруженные куклы планируется уничтожить. На данный момент по факту изъятия поддельной партии лабубу задержанных нет.

В июле полиция Шанхая пресекла сбыт партии поддельных игрушек лабубу на 12 млн юаней ($1,7 млн). Сотрудники правоохранительных органов изъяли партию из 5 тысяч единиц контрафактной продукции. Подделки имитировали редкие модели популярных игрушек.

Ранее Артемий Лебедев рассказал, как отличить оригинальную лабубу от поддельной.

