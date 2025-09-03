На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дагестанец надругался над московской школьницей в подъезде

РЕН ТВ: в Москве мужчина надругался над 16-летней девочкой в подъезде дома
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина надругался над 16-летней девочкой в подъезде дома на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления СК России.

Инцидент произошел днем 30 августа в районе Орехово-Борисово Южное. На камеру видеонаблюдения попал момент, когда жертва заходит в подъезд многоэтажки на Воронежской улице, а насильник следует за ней. Далее, по словам пострадавшей, мужчина надругался над ней и скрылся с места происшествия. Школьница рассказала обо всем родителям, которые затем обратились в полицию.

Подозреваемого задержали. По данным РЕН ТВ, им оказался 36-летний уроженец Дагестана. Мужчине уже предъявили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ведется следствие.

Ранее мигрант надругался над мальчиком в Волгограде на глазах его родителей.

