Дагестанец надругался над московской школьницей в подъезде

РЕН ТВ: в Москве мужчина надругался над 16-летней девочкой в подъезде дома

Мужчина надругался над 16-летней девочкой в подъезде дома на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления СК России.

Инцидент произошел днем 30 августа в районе Орехово-Борисово Южное. На камеру видеонаблюдения попал момент, когда жертва заходит в подъезд многоэтажки на Воронежской улице, а насильник следует за ней. Далее, по словам пострадавшей, мужчина надругался над ней и скрылся с места происшествия. Школьница рассказала обо всем родителям, которые затем обратились в полицию.

Подозреваемого задержали. По данным РЕН ТВ, им оказался 36-летний уроженец Дагестана. Мужчине уже предъявили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ведется следствие.

