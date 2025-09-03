Ухажер сбежал с ужина в ресторане, оставив девушку платить астрономическую сумму

В Гонконге полиция задержала мужчину, который скрылся со свидания в ресторане и оставил свою спутницу с огромным счетом. Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации издания, пара познакомилась год назад в мессенджере и общались все это время виртуально. В августе 2025 года 23-летний ухажер позвал девушку на свидание в дорогой ресторан при отеле в центре города. Там он заказал еду на 4,8 гонконгских доллара (около 50 тысяч рублей) и бутылку элитного шампанского за 71,8 тысячи долларов (более 740 тысяч рублей).

Почти сразу после этого мужчина отлучился в туалет и пропал. Попытки девушки дозвониться до него оказались тщетными. Чтобы оплатить шикарный ужин девушке пришлось связываться со своими знакомыми. На следующий день потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

По данным СМИ, предполагаемого обманщика задержали. Адвокатам девушки предстоит доказать, что подозреваемый заранее сообщил девушке о своем намерении покрыть расходы за ужин.

